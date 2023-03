Microsoft: "Mit ChatGPT sitzt man nicht allein vor einem Problem"

Wofür nutzen Sie Bing-Chat? Ich verwende das in der Regel nicht für Details und Fakten, sondern für Brainstorming bzw. für kreative Prozesse. Das macht einfach Spaß, weil man das Gefühl hat, man sitzt nicht alleine vor einem Problem. Ein Beispiel sind Interviews. Man erhält in der Regel eine Themenliste und ich kann den Chat bitten, mir mögliche Fragen und Antworten zu den Themen zu generieren. Da sind dann Sachen dabei, die offensichtlich sind, aber auch Dinge, an die ich nicht gedacht hätte. Dann lasse ich den Chat Schwachstellen in den eigenen Antworten suchen. Dadurch entsteht ein iterativer Prozess und so habe ich eine Art Themenportfolio, mit dem ich arbeiten kann.

Es hieß, man habe die KI “zügeln” müssen, nachdem sie bedenkliche Aussagen getroffen hat. Was steckt dahinter?

Es ist interessant, wie viel Energie und Aufwand die Leute reinstecken, um die Grenzen eines Systems auszuloten. Das ist einerseits gut, weil wir uns in einer Testphase befinden und nachbessern können. Man muss aber auch verantwortungsvoll damit umgehen. Wie beim Finden von Sicherheitslücken in Software ist es üblich, Herstellern zuerst die Schwachstellen mitzuteilen, bevor man sie im Internet publiziert. Das würde ich mir hier auch wünschen, dass man uns die Chance gibt, nachzubessern, was wir auch gemacht haben. Wir sind in der ersten Phase und wenn der Kontext im Chat zu groß wird und die Leute zu viel ausreizen, dann entstehen dort Dinge, die man vielleicht nicht will. Wir haben die Anzahl der Dialoge eingeschränkt, damit der Dialog nicht so ausufert.

Wofür ist ChatGPT gedacht und wofür nicht?

Man sollte es als Werkzeug, als “Copiloten” betrachten. Wie ein Kollege, eine Partnerin, mit denen man zur Unterstützung im Dialog stehen kann. Das ist ein kreativer Prozess, in dem man durchaus Neues lernen kann. Wir verfassen Etiketten, also Verwendungszwecke, zu unseren Produkten. Wir versuchen das noch verständlicher zu machen. Es ist nicht dazu gedacht, kreative Werke zu erschaffen oder Code zu schreiben. Bing ist zum Suchen geeignet. Für das Programmieren oder das kreative Schreiben gibt es eigene Software, zum Beispiel um schriftstellerisch tätig zu werden, ohne Urheberrechtsverletzungen zu begehen.