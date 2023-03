"Copilot für die Arbeit": Microsoft integriert KI in Word und andere Dienste

Mit dem Microsoft 365 Copilot soll in Zukunft die Produktivität gesteigert und Fähigkeiten verbessert werden.

Konkret kann der Dienst unter anderem Datenanalysen, To-Do-Listen, E-Mails, oder PowerPoint-Präsentationen erstellen. Auch kann der Copilot diverse Inhalte zusammenfassen. Alles lässt sich per natürlicher Sprache steuern. Dabei können Nutzer*innen den Copiloten per Prompts bitten, ihnen zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation etwa auf Basis eines Word-Dokuments zu erstellen.

Sie wird als „Copilot für die Arbeit“ bezeichnet und trägt den Namen Microsoft 365 Copilot . Der Copilot basiert nicht nur auf die reine Integration von ChatGPT, sondern auf einer Kombination aus den Microsoft 365 Apps und Microsoft Graph inklusive Nutzer*innendaten sowie einem Large Language Model (LLM). Microsoft nennt diesen Mix „ The Copilot System“ .

Microsoft hat am Donnerstag im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung erklärt, wie künstliche Intelligenz (KI) künftig die Produktivität steigern kann. Der Konzern, der zu den größten Unterstützern von OpenAI, den Machern von ChatGPT, zählt, integriert künstliche Intelligenz nun in weitere Produktivitätstools wie Teams, Word, Outlook, Powerpoint oder Excel.

Daneben können Nutzer*innen können auch Reden automatisch verfassen lassen und auch eingeben, wie lange die Rede in etwa dauern soll. Der Copilot zeigt dabei auch an, wann Pausen beim Sprechen gemacht werden sollten und setzt Zeilenabstände so, dass das Ablesen der Rede vereinfacht wird.

Microsoft macht darauf aufmerksam, stets die Ergebnisse vorab zu prüfen, da die KI Fehler machen kann. Sie würde aber jedenfalls eine Menge Zeit für die Nutzer*innen einsparen.

Chats zusammenfassen

Zusätzlich zu Microsoft 365 Copilot wird auch ein Business Chat veröffentlicht. Business Chat führt Daten aus Dokumenten, Präsentationen, E-Mails, Kalendern, Notizen und Kontakten zusammen, um Chats zusammenzufassen, E-Mails zu schreiben oder wichtige Daten zu finden. Dieser persönliche Assistent ist über Teams oder Bing verfügbar. Unter anderem kann man dort im Chat Infos anfordert, was in einem Meeting besprochen wurde.