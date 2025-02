Luxus E-SUV Genesis GV90 crasht bei Wintertest und bleibt stecken

Der südkoreanische Autobauer Hyundai, bzw. dessen Luxusmarke Genesis, führte eine Testfahrt mit seinem E-SUV GV90 durch. Das Fahrzeug bestand den Härtetest nicht. Denn der Wagen kam von der eisigen Straße in Schweden ab und blieb im Schnee stecken, wie man in einem kürzlich veröffentlichten Video sieht.

Das Luxus-SUV-Modell von Genesis

Der GV90 ist der erste elektrische Luxus-SUV des Unternehmens. Das E-Auto soll mit "reduziertem Design, klaren Linien und Portaltüren", auch bekannt als Selbstmördertür, überzeugen. Das Fahrzeug basiert auf dem sogenannten Neolun-Konzept, das erst März 2024 präsentiert wurde.

➤ Mehr lesen: Nur 7 Prozent der Österreicher würden ein Elektroauto kaufen

Genesis wird den GV90 voraussichtlich noch in diesem Jahr vorstellen, die Massenproduktion soll 2026 beginnen. Geplant ist eine Standardversion, die laut Gerüchten 77.000 Euro kosten soll. Die Exklusivversion mit den Selbstmordtüren soll rund 154.000 Euro kosten.

Hergestellt wird das E-Auto im südkoreanischen Ulsan. Ob das Auto in Europa auch erhältlich sein wird, ist unklar, aber nicht unwahrscheinlich. Genesis bietet seit 2021 seine Autos in Europa an, die E-Auto-Palette erstreckt sich über den Crossover GV60, den E-SUV GV70 und die Luxus-Limousine G80.