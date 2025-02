Planetensystem fliegt mit 2 Millionen km/h durch unsere Galaxie

Astronomen entdeckten einen Stern, der in Rekordgeschwindigkeit mit einem Planeten durch unsere Galaxie rast.

Die NASA hat einen Stern mit einem Exoplaneten entdeckt, der mit Rekordgeschwindigkeit unterwegs ist. Das Planetensystem könnte mit 2 Millionen km/h und schneller durch unsere Milchstraße reisen.

Das ist die höchste jemals gemessene Geschwindigkeit eines Exoplanetensystems. Exoplaneten sind Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems liegen.

Stern mit Super-Neptun im Schlepptau

Die Astronomen gehen davon aus, dass es sich bei dieser Beobachtung um einen Super-Neptun handelt, der einen massearmen Stern umkreist. Unter einem Super-Neptun versteht man einen Gasriesen, der etwas größer ist als unser Neptun.

Die Wissenschaftler haben den Stern, der mit einem Planeten durch unsere Milchstraße reist, zum ersten Mal im Jahr 2011 entdeckt. Damals war man eigentlich auf der Suche nach Lichtsignalen, die ein Hinweis für Exoplaneten sein können.

Planetensystem mit Rekordgeschwindigkeit

Durch den Vergleich der Positionen des Sterns in den Jahren 2011 und 2021 konnten die Astronomen seine Geschwindigkeit berechnen. Sie kamen auf 1,9 Millionen Kilometer pro Stunde, bzw. 540 Kilometer pro Sekunde.

Dabei handelt es sich aber nur um die 2D-Bewegung. Berücksichtigt man, dass sich der Stern auf uns zu oder von uns wegbewegen könnte, könnte er sich locker mit 2 Millionen Kilometern pro Stunde fortbewegen. Laut der NASA sei es durchaus möglich, dass das Planetensystem schnell genug fliegt, um die Milchstraße zu verlassen. Dazu müsste es schneller als 2,09 Millionen km/h bzw. 600 km/s fliegen.

Beobachtung noch nicht bestätigt

Im Vergleich zu unserem Sonnensystem, dürfte sich dieses Planetensystem damit fast doppelt so schnell bewegen. Aktuell befindet es sich etwa 24.000 Lichtjahre entfernt von uns, im Zentrum der Milchstraße. Dort ist die Sterndichte höher als in dem Bereich der Galaxie, in dem sich unsere Sonne und die Erde befinden.

Noch ist die Beobachtung nicht bestätigt. Um sicher zu sein, dass der neu identifizierte Stern Teil des 2011 entdeckten Systems ist, müssen die Astronomen seine Bewegung in einem Jahr noch einmal überprüfen. Wenn er nicht Teil des Systems ist, bleibt er auf der gleichen Position.