Microsoft präsentiert neuen KI-Copilot und Surface-Geräte

Dafür soll eine eigene Copilot-App verfügbar werden. Die Chat-Funktion, die bereits in die Bing-Suche integriert wurde, kann in einer Seitenleiste auf dem PC via Text- oder Spracheingabe genutzt werden. Laut Microsoft soll man vor jedem Task passende Fragen stellen können – etwa nach einer Spotify-Playlist , die beim konzentrierten Arbeiten hilft.

Der Copilot soll aber auch ins System eingreifen und etwa alle offenen Fenster besser auf dem Bildschirm sortieren können – sollte man einmal so viele davon offen haben, dass man den Überblick verloren hat. Oder man aktiviert den „ Dunklen Modus “ per Befehl, statt das in den Einstellungen selbst zu ändern.

Neue Hardware stand heute ebenfalls auf dem Programm. 2 neue Geräte der eher leistbaren „Surface Go“-Reihe sind bald verfügbar: Das Surface Laptop Go 3 und das Tablet Surface Go 4 . Letzteres wurde allerdings nicht gezeigt.

Surface Laptop Go 3 und Surface Go 4

Das Surface Laptop Go 3 soll “88 Prozent schneller“ als sein Vorgänger sein. Die langsamen Prozessoren waren bisher der größte Kritikpunkt an den Go-Geräten. Es hat einen 12,4-Zoll-Touchscreen. Es kommt mit USB-C und USB-A sowie einem Kopfhörer-Anschluss und einem Fingerabdruck-Scanner. Die Batterie soll bis zu 15 Stunden halten.

Das Surface Laptop Go 3 ist in den Farben Platin, Salbei, Sandstein und Eisblau verfügbar. Er kostet je nach Konfiguration 899 bis 1.149 Euro. Über den Preis des neuen Surface Go 4 ist noch nichts bekannt. Beide werden ab dem 3. Oktober verfügbar sein. Die Vorgänger werden derzeit verbilligt angeboten. Das Surface Laptop Go 2 ist bei Amazon ab 704,87 Euro verfügbar, das Surface Go 3 bekommt man ab 402 Euro.

Surface Laptop Studio 2

Das neue Surface Laptop Studio wird als bisher leistungsstärkstes Surface-Produkt angekündigt. Es soll doppelt so stark sein wie das erste Surface Laptop Studio. Damit begegnet Microsoft dem größten Kritikpunkt des Vorgängers (hier im futurezone-Test). Ausgestattet mit Intels 13. Generation an i7-Chips und wahlweiser einer Nvidia RTX 4050 oder RTX 4060 könnte das neue Laptop halten, was es verspricht.