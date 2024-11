Schon 81.000 US-Dollar wert: Bitcoin weiter auf Höhenflug

Bitcoin überschreitet erstmals die Marke von 81.000 US-Dollar. Der Markt reagiert damit auf den deutlichen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl und die Wahl kryptofreundlicher Kandidaten in den US-Kongress, was die Erwartungen auf eine Lockerung des regulatorischen Umfelds verstärkte. Die weltweit bekannteste Kryptowährung hat sich seit ihrem Jahrestief von 38.505 Dollar am 23. Jänner mehr als verdoppelt.

Auch Ether steigt

Zuletzt notierte Bitcoin bei 80.829 US-Dollar, nachdem er im asiatischen Handel kurzzeitig auf 81.464 US-Dollar gestiegen war. Auch andere Kryptowährungen profitierten von der positiven Stimmung. So stieg Ether erstmals seit mehr als 3 Monaten über die Marke von 3.200 US-Dollar. Trump hatte angekündigt, die USA zum "Krypto-Zentrum des Planeten" zu machen.