Neuer Marschflugkörper für USA ist “10x billiger und 10x kleiner”

In kürzester Zeit Prototyp gebaut

In eine Aussendung gibt Ares Industries mehr über seine Entwicklungen preis. Demnach habe man den gesamten Sommer damit verbracht, mehrere Prototypen zu bauen und sie in der Mojavewüste zu testen. Man sei auf dem besten Weg, bis Mitte 2025 funktionierende Raketen an die ersten Kunden auszuliefern.