Über 700 km Reichweite: Die Solarautos kommen

Auf seinem Weg zur Marktreife hat das Auto-Start-up nun eine weitere Hürde geschafft. Bei einer Fahrt auf der Testrecke im deutschen Aldenhoven schaffte das Auto bei einer Geschwindigkeit von 85 km/h zumindest 710 Kilometer am Stück. An einem sonnigen Tag wäre noch mehr drin gewesen – über die Solarzellen sollen dann bis zu 70 Kilometer zusätzlich gewonnen werden können. Da es bewölkt war, generierten diese nur 3,4 kWh Energie , was einer Reichweite von 40 Kilometern entspricht.

Die 5 Quadratmeter an Solarpaneelen, die das Dach und Heck der Limousine bilden, sind nur ein Teil des Geheimnis, wie die hohe Reichweite erzielt wird. Laut dem Hersteller ist für den sparsamen Verbrauch auch das aerodynamische Design, ein besonders effizienter Umwandler sowie ein optimiertes Wärmemanagement für Elektromotor und Batteriesystem verantwortlich.

One Solar als teure Angelegenheit

Was sich zumindest in der Theorie vielversprechend anhört, hat in der Praxis aber leider seinen Preis. Knapp 150.000 Euro müssen Käufer auf den Tisch legen, wenn sie im kommenden Jahr eines der in Kleinserie produzierten Fahrzeuge erstehen möchten. Für die ersten 500 Solarauto-Pioniere gibt es einen Rabatt. Sie bekommen das One Solar um knapp 120.000 Euro.