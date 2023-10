Günstiges Solarauto mit 800 km Reichweite: Hersteller gibt auf

Ein Elektroauto um 30.000 Euro, mit einer Reichweite von 800 Kilometern. Was zu schön klang, um wahr zu sein, wird nun nicht wahr werden. Das niederländische Unternehmen Lightyear gibt seine E-Auto-Pläne auf, wie die NL Times berichtet.

Lightyear will zukünftig nur noch Solarzellen produzieren, die dann andere Hersteller in ihre Fahrzeuge integrieren können. Denselben Schritt kündigte das deutsche Start-up Sono Motors im Februar an. Auch dort gab man die Produktion eines Solarautos auf und will stattdessen Solarzellen für Busse, Lkw und Anhänger produzieren.

Erstes Solarauto "Lightyear 0" bereits gefloppt

Das erste E-Auto von Lightyear war der Lightyear 0. Dieser versprach dank integrierter Solarzellen bis zu 1.000 Kilometer Reichweite. Er kostete 250.000 Euro, die Produktion wurde nach 2 Monaten eingestellt.

