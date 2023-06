Porsche zeigt Elektro-Hypercar Mission X

Wenn es nach den technischen Daten geht, ist das gelungen. Der Porsche Mission X soll dank seiner 900-Volt-Architektur "etwa doppelt so schnell" laden wie der Taycan Turbo S (275 kW), der Antrieb soll deutlich stärker sein als beim aktuellen 911 GT3 RS. Von 0 auf 100 soll es das Konzeptauto in 1,9 Sekunden schaffen.

Porsche präsentierte anlässlich des 75. Jahrestags seiner Sportwagen die "Mission X"-Studie . Das elektrische Hypercar tritt in die Fußstapfen des 918 Spyder, Porsche 959 und Carrera GT und will höchste Performance mit modernem Luxus vereinen.

Mit dem Mission X will Porsche den Rundenrekord für Serien-Elektrofahrzeuge am Nürburgring zurückgewinnen. In letzter Zeit lag Porsche mit Tesla Kopf an Kopf, zuletzt konnte Tesla zurückschlagen und Porsche den Rekord abnehmen. Das Model S Plaid mit Track-Paket unterbot den bisherigen Rekord des Porsche Taycan um 8 Sekunden (die futurezone hat berichtet).

Puristisches Design

Die gesamte Karosserie des Porsche Mission X besteht aus einem "Exoskelett" aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Die Hochleistungsbatterien sitzen dabei nicht wie bei den meisten Elektroautos im Boden des Fahrzeugs, sondern hinter den Passagier*innen.

Der puristische Innenraum ist fahrer*innenzentriert, das Lenkrad soll an den Motorsport erinnern. Daran befinden sich seltsamerweise auch Schaltwippen, was auf ein Mehrganggetriebe schließen lässt. Bereits der Porsche Taycan nutzt ein Zweiganggetriebe, das für noch stärkere Beschleunigung und höhere Effizienz sorgen soll.

An Bord sind auch mehrere Kameras angebracht. Mithilfe des Record-Buttons am Wählhebel kann die Fahrer*in die Video-Aufnahme starten, die man auch gleich live übertragen kann.

"Mission X" soll auf die Straße kommen

Porsche arbeitet darauf hin, die "Mission X"-Studie auch auf die Straße zu bringen. Wann oder wie das geschehen soll, ist allerdings noch unklar. Unwahrscheinlich ist es allerdings nicht, der Porsche Taycan wurde 2015 als "Mission E" vorgestellt und ging 2019 in Serie. Durch die Erfahrungen, die man dabei sammeln konnte, könnte der Mission X in weniger als 4 Jahren verfügbar sein.