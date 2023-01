Video zeigt vollelektrischen Porsche Macan

Der elektrische Porsche Macan mit rund 600 PS soll laut dem Autobauer das „sportlichste Modell in seinem Segment“ werden. Wie leistungsfähig der Sportwagen ist, zeigt der Autobauer in einem neuen Testvideo. Das E-Auto ist das erste EV-Modell, das auf der von Porsche und Audi gemeinsam entwickelten Premium Plattform Electric (PPE) basiert, die eine deutliche Verbesserung in Sachen Reichweite und Effizienz verspricht.

Die 800-V-Akkus schaffen über 100 kWh. Die Leistung beträgt bis zu 450 kW und das maximale Drehmoment über 1.000 Newtonmeter. Damit biete der SUV laut dem Hersteller jene E-Performance, die man von der Marke gewöhnt ist und an ihr liebt. Der SUV wird mit einem Allradkonzept mit 2 Elektromotoren ausgestattet - ein Motor pro Achse.