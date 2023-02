Elektrischer Porsche 718 Boxster an Ladestation gesichtet

Der schwarze Wagen wurde bereits mehrfach in Europa gesichtet. Da der elektrische Boxster aber erst 2025 auf den Markt kommen soll, gibt es bisher nur spärliche Informationen darüber. Anhand des Bildes zeigt sich zumindest, dass es sich nicht um einen Nasenlader handelt. Die Position des Ladesteckers ist nicht vorne überhalb der Stoßstange, sondern am Heck.

Verbesserte Schnelllade-Architektur

Es ist wahrscheinlich, dass er auf der neuen Premium Platform Electric (PPE) mit 800-Volt-Architektur basieren wird. Diese sieht der deutsche Autobauer auch für den ungefähr zeitgleich geplanten Macan vor.

Damit soll die Ladezeit deutlich verringert werden. Wie im Tweet beschrieben lädt das Testfahrzeug an der Ladestation mit 180 kW. Ein Porsche Taycan lädt laut Porsche mit einer maximalen Ladeleistung von 225 kW an einer 800-Volt-Station in 22,5 Minuten von 5 auf 80 Prozent SoC (State of Charge/Batterieladezustand). Für den Macan spricht Porsche von einer Ladezeit von „unter 25 Minuten“.