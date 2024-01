Futuristisches Riesenrad kommt ohne Speichen

Das größte speichenlose Riesenrad der Welt soll in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul entstehen. Das 180 Meter hohe Bauwerk wurde vom holländischen Architekturbüro UNStudio entworfen und soll am Ufer des Han-Flusses gebaut werden. Als Name ist "Seoul Twin Eye" vorgesehen, wie man der Website der Stadtregierung entnehmen kann.