Seoul will ein eigenes Metaversum entwickeln, in dem sich die Einwohner*innen über Avatare fortbewegen können.

Die südkoreanische Hauptstadt Seoul will die erste Stadt im Metaversum sein. Am 3. November wurde ein 10-Jahres-Plan in Höhe von umgerechnet 3,3 Millionen US-Dollar präsentiert, welcher es vorsieht, eine Vielzahl von öffentlichen Dienstleistungen und kulturellen Events im virtuellen Raum verfügbar zu machen.

Die Bewohner*innen Seouls könnten demnach künftig unter anderem ein virtuelles Rathaus oder historische Orte besuchen, aber auch über Avatare unterschiedliche Anliegen vorbringen. Was es dazu braucht, ist grundsätzlich lediglich eine VR-Brille.

Erster Schritt in Digital New Deal

Nähere Details über die konkreten Gerätschaften, welche die Einwohner*innen für die Fortbewegung im Metaversum brauchen, wurden allerdings noch nicht genannt. Die Regierung will bis Ende 2022 jedenfalls eine eigene Metaversum-Plattform entwickeln, die 2026 komplett betriebsbereit sein soll.

Ziel dieses Plans ist es, die soziale Mobilität der Einwohner*innen zu verbessern sowie die globale Wettbewerbsfähigkeit der Stadt zu erhöhen. Auch sei er laut Quartz ein erster Schritt in Südkoreas landesweiten Digital New Deal. Der sieht vor, digitale Tools und künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem, in der Infrastruktur und im Wirtschaftssektor in Zukunft verstärkt einzusetzen.