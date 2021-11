Microsofts eigenes Metaverse beginnt mit 3D-Avataren in Teams

Nach Facebooks Ankündigung künftig mit seinem Metaversum auf Begegnungen in virtuellen Räumen setzen zu wollen, sind von Microsoft ähnliche Ambitionen zu hören. Den Auftakt für das Metaverse des Konzerns sollen 3D-Avatare in der Software Teams bilden, berichtet The Verge.So sollen etwa Meetings und Videoanrufe mit virtuellen Avataren bestritten werden können.

Microsoft will dazu neue 3D-Avatare in Teams zur Verfügung stellen, die von Gesprächsteilnehmer*innen ausgewählt und anhand von stimmlichen Hinweisen mithilfe künstlicher Intelligenz animiert werden sollen.

Mesh-Integration

Dazu wird Microsoft Mesh, seine kollaborative Plattform für virtuelle Erlebnisse, in Teams integrieren. Die Avatare sollen sowohl in 2D- als auch 3D-Umgebungen genutzt werden können. In letzteren sollen etwa auch Hand- und Körperbewegungen der Avatare animiert werden.

Letztlich soll Microsofts Vorstoß ins Metaversum zunächst darauf hinauslaufen, dass sich Nutzer*innen in virtuellen Räumen treffen und dort auch an gemeinsamen Projekten arbeiten können, heißt es.