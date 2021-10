Facebook-Europachefin: "Wollen nicht in Second Life abdriften"

Am Donnerstagabend hat Mark Zuckerberg im Rahmen der Facebook Connect den neuen Namen der Facebook-Dachgesellschaft („Meta“), zukünftige Hardware – und vor allem Metaverse vorgestellt. Damit will Zuckerberg die zweidimensionale Bildschirm-Kommunikation hinter sich lassen und eine virtuelle Welt erschaffen, in der Nutzer*innen arbeiten, einkaufen, kommunizieren und ihre Freizeit verbringen können. Zuckerbergs Vision erinnert stark an Second Life – eine virtuelle 3D-Welt, die bereits vor rund 15 Jahren ihren Hype erlebte.

In dieser Welt konnten Menschen, wie auch für Metaverse angedacht, über Avatare auf unterschiedlichen Ebenen interagieren. Second Life erlebte rasant einen weltweiten Boom. Unter anderem eröffneten auch namhafte Marken wie BMW virtuelle Filialen in der 3D-Welt. Der Hype flachte allerdings schnell wieder ab. Von den 36 Millionen Nutzer*innen im Jahr 2008 waren im vergangenen Jahr laut Vice nur noch um die 900.000 aktiv.