"Facebook Connect": Das sind die 3 spannendsten Neuigkeiten

Mark Zuckerberg hat die hauseigene Konferenz Facebook Connect am Donnerstagabend genutzt, um seine Vision der Zukunft vorzustellen. Darin verlagert man das gesamte Leben in eine virtuelle Welt, in der man Arbeiten und seine Freizeit verbringen kann. Alle Produkte und der neue Name der Dachgesellschaft (mehr dazu lest ihr hier) sind auf das neue Projekt "Metaverse" zugespitzt. Das sind die 3 wichtigsten Ankündigungen der Keynote:

1. So sieht das Metaverse aus

"Metaverse ist der Nachfolger des mobilen Internets", sagt Zuckerberg. Und in seiner Vorstellung starrt man in der (noch fernen) Zukunft nicht mehr auf einen Smartphone-Screen, sondern bewegt sich in virtuellen Räumen. Statt Menschen anzurufen, trifft man sie als Hologramm oder als Avatar. Damit will man ein "tiefes Gefühl von Präsenz" vermitteln, erklärt er. Die Darstellung schwankt zwischen sehr comichaften Figuren und Games bis hin zu fast fotorealistischen Schauplätzen.

Man soll zwischen verschiedenen Avataren wechseln und sich zwischen Räumen hin und her teleportieren können. Sie bieten passende Umgebung die für Freizeit, Arbeit oder Gaming. Wer ins virtuelle Büro geht, kann also von Turnschuhen und Jogginghose zu einem Business-Look wechseln. Es soll sogar ein virtuelles Home Office geben in dem man dann vom realen Home Office aus sitzen kann.

Vergleichsweise viel Raum nahm Shopping ein. Im Metaverse soll man neben Kleidung und Objekten auch NFTs kaufen und mit ihnen Handeln können. Das soll Kunstschaffende motivieren, ihre Werke auf einem Metaverse Marktplatz anzubieten.