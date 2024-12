Streit um Social-Media-Bann: Australiens Premier will mit Musk sprechen

Das Verbot von sozialen Medien für Jugendliche unter 16 hat in Australien für Diskussionen gesorgt. Jetzt bietet der australische Ministerpräsident Anthony Albanese dem X-Chef Elon Musk Gespräche über das Social-Media-Verbot an.

"Wir werden mit jedem reden", sagte Albanese in einer Australian Broadcasting Corporation-Sendung am Sonntag (Ortszeit) auf die Frage, ob er bereit sei, mit Musk über das Verbot sozialer Medien zu sprechen. "Was Elon Musk betrifft, so hat er eine Agenda, die er als Eigentümer von X vorantreiben kann", sagte Albanese dem Sender.

Streit zwischen Albanese und Musk

Musk und Albanese waren in der Vergangenheit immer wieder aneinandergeraten. Der australische Premier nannte Musk einen "arroganten Milliardär". Musk hatte Albanese wegen seiner Pläne zur Social-Media-Regulierung mehrfach als "Faschisten" bezeichnet und den Bann als "Zensur". Er nannte ihn eine "Hintertür für die Zugangskontrolle des gesamten Internets für alle Australier".