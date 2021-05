Microsoft stellt sich die Zukunft von Büro-Meetings vor

24.05.2021

Damit sich die einzelnen Teams bei Meetings vom Büro und im Home Office gut verstehen, plant Microsoft eine Menge.

Microsoft geht davon aus, dass immer mehr Menschen weiterhin abwechselnd im Büro und im Home Office arbeiten werden. Daher wird es in Zukunft immer mehr zu sogenannten Hybrid-Meetings kommen. Das bedeutet, dass ein Teil der Belegschaft beim Meeting im Büro anwesend sein wird, ein anderer Teil vom Home Office zugeschaltet sein wird. Bei Microsoft hat man sich da nun was überlegt, dass diese Hybrid-Meetings in Zukunft so angenehm wie möglich sein werden und das alle Mitarbeiter*innen gleichermaßen daran teilhaben können, berichtet The Verge.

MS Teams mit Riesen-Screen Dazu hat sich Microsoft für seine Plattform Teams neue Konzepte ausgedacht. Es soll möglich sein, Kollegen aus dem Home Office über einen großen Screen direkt in den Meeting Raum zu projizieren. Über einen großen Screen sollen außerdem Face-to-Face-Meetings mit Kollegen möglich werden, so dass man diese in Lebensgröße vor sich sieht.



Die Kameras sollen so platziert sein, dass man sogar Augenkontakt halten kann und eine eigene Soundtechnologie soll es ermöglichen, dass man direkt mitkriegt, welcher der Kolleg*innen gerade spricht und dabei wird es so klingen, als sei die Person direkt im selben Raum. So stellt sich Microsoft zumindest die Meetings der Zukunft vor, denn all das bedeutet jede Menge neue Hardware.