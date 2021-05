Microsoft Teams bekommt 800 neue Emojis

Wer mit Begeisterung Emojis versendet, hatte bisher keine Freude mit Microsoft Teams. Die Software für kollaboratives Arbeiten bietet lediglich 85 Emojis. Das ist lächerlich wenig, wenn man bedenkt, dass es insgesamt über 3.500 im Unicode Standard gibt.

Der Mangel an Emojis sorgte nicht nur für frustrierte Mitarbeiter, sondern brachte Microsoft auch Rassismus-Vorwürfe ein. Während es bei iOS und Android schon lange die Möglichkeit gibt, Emojiis mit anderen Hautfarben auszuwählen, gibt es bei Teams nur die klassisch gelben Gesichter.

Jetzt beugt sich Microsoft anscheinend dem Willen der Mehrheit. In der Public-Preview-Version von Teams sind 800 Emojis enthalten, inklusive der Auswahl verschiedener Hautfarben. Dazu klickt man ein kompatibles Emoji mit der rechten Maustaste an und wählt die gewünschte Hautfarbe. Kompatible Emojis sind mit einem Punkt in der rechten oberen Ecke markiert.

Noch ist nicht bekannt, wann die neuen Emojis von der Public-Preview-Version ihren Weg in die reguläre Version finden. Vermutlich könnte es noch mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Wer die neuen Emojis jetzt schon sehen will, kann so zur Public-Preview-Version wechseln: Klickt euer Profilbild rechts oben an, dann „Info“ und wählt „Public Preview“ aus. Seht ihr hier „Public Preview“ nicht, ist die Option durch den IT-Administrator eures Unternehmens oder eurer Organisation gesperrt.