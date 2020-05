Warum sehe ich manche Emojis nicht?

Jährlich neue Emojis

Dass regelmäßig neue Emojis erdacht und veröffentlicht werden, gehört inzwischen zum jährlichen Ritual für Unicode. Die meisten Dienste versuchen so schnell wie möglich ihren Nutzern die neuen Emojis anzubieten. Manchmal dauert es aber seine Zeit, bis sie nachziehen. So tauchten Otter, Flamingo und Orang-Utan erstmals im Februar 2019 auf, als Unicode 230 neue Icons veröffentlichte. Bis diese aber mit iOS 13 auf dem iPhone landeten, mussten Nutzer bis Oktober letzten Jahres warten.

Emoji 13 enthält insgesamt 117 neue Icons, die im Laufe des Jahres 2020 ihren Weg in unsere Online-Kommunikation finden sollen. Darunter Ninjas, Lunge und Herz, Biber, Eisbär, Dodo, Käsefondue, Piñata und Zahnbürste. Diese Icons werden erst nach und nach per Update auf Smartphone und bei Social Media verfügbar sein. Derzeit sind sie noch so neu, dass viele nicht mal in der Browser-Übersicht der Emoijipedia angezeigt werden können. An ihrer Stelle ist ein weißer Kasten zu sehen. Bis die Entwickler sie in alle Zeichensätze eingebaut haben, werden noch einige Monate vergehen.