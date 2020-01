Diese 117 neuen Emojis kommen heuer

117 neue Emojis werden in diesem Jahr auf Handys, Tablets und Computer erwartet. Zu den Außergewöhnlichsten zählt nicht nur die bekannte italienische Handgeste, sondern auch diverse menschliche Organe, neue Tiere und Lebensmittel oder Eltern, die ihre Babys füttern. Die Emoji Version 13.0 wurde unlängst vom Unicode Consortium bestätigt.

Den genauen Zeitpunkt, an dem die neuen Bildsymbole Einzug in unsere Smartphones halten, ist noch unklar. Google dürfte die Emojis in Android 11 integrieren, das im Mai vorgestellt wird. Wie gewöhnlich hängt es hier aber von den Smartphone-Herstellern ab, wann sie entsprechende Updates ausliefern. iPhone- und iPad-User dürften aller Voraussicht nach im September mit iOS 14 in den Genuss der neuen Symbole kommen.