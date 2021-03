Gmail hat ein Emoji-Problem

Emojis haben einen weiten Weg hinter sich. In den vergangenen Jahren kamen zahllose neue Charaktere hinzu, von denen viele zu mehr Inklusion beigetragen haben. Doch das sichtbar machen von verschiedenen Hautfarben, sexuellen Orientierungen oder auch von Frauen in männlich geprägten Berufen, funktioniert ausgerechnet beim größten E-Mail-Provider der Welt nicht: Gmail.

Verstaubter Desktop-Client

Denn wie Emojipedia in einem Blogbeitrag aufzeigt, können viele der seit 2015 eingeführten neuen Emojis von Gmail nicht angezeigt werden, wenn man die Nachricht im Desktop-Browser liest. Statt Köpfen in einer bestimmten Hautfarbe kommt das gelbe Standardgesicht mit einem Quadrat daneben. Auch Berufe oder Personenkombinationen, wo mehrere Emojis zu einem dezidierten verschmelzen, werden in einer Aneinanderreihung von Zeichen und Emojis dargestellt.