Kill-Netz: Chinesischer Zerstörer Type 055 wehrt 8 Arleigh Burke ab

Als Kill-Netz beschreiben die Wissenschafter eine Gruppe von Drohnen und Drohnenschiffen , die bemannten Schiffen beistehen. Der Ausdruck Netz bezieht sich auf eine Formation, die von den Drohnen vor den bemannten Schiffen eingenommen wird. Sie positionieren sich in gleichmäßigen Abständen (so wie die Knoten eines Netzes), um eine Art Schutzschirm für die menschlichen Verbündeten zu bilden.

Aufbau der Simulation: Ganz links ist das Ziel, das China verteidigen will. Es folgt der Type 055, vor ihm stehen 2 Drohnen-Mutterschiffe. Dann folgt das Netzwerk aus fliegenden Drohnen und Drohnenbooten. Rechts in Bild (blau) sind die 8 US-Zerstörer

Die Forscher gehen davon aus, dass jedes Drohnenboot 2 Raketen zur Luftabwehr an Bord hat: Eine für kurze Strecken, die umgerechnet 410.000 US-Dollar kostet, und eine für mittlere Distanzen um 1,09 Millionen US-Dollar . Damit sei man schon mal günstiger unterwegs als die US Navy mit den amerikanischen Raketen-Gegenstücken. Als Kurzstreckenrakete ziehen die Forscher die RIM-116 heran, die laut ihnen eine Million US-Dollar pro Stück kostet. Für Mittelstrecken wird die Flugabwehrrakete SM-2 mit 2,4 Millionen US-Dollar kalkuliert.

Selbst die 36,9 Millionen US-Dollar sind aber ein Schnäppchen im Vergleich dazu, was der Verlust des Type 055 kosten würde. Der moderne, chinesische Zerstörer kostet in etwa 900 Millionen US-Dollar .

Auch vergleichen mit den Kosten des Raketenangriffs für die US Navy ist die chinesische Abwehr günstig. Ein Tomahawk-Marschflugkörper, der in der Version Block V auch Schiffe bekämpfen kann, kostet über 2 Millionen US-Dollar .

Der Vergleich hinkt

Rein von den Kosten her gewinnt China also – was den Forschern vorerst reicht, um die Sinnhaftigkeit des Kill-Netzes zu beweisen. Sie erwähnen, dass das Szenario nicht die volle Stärke des Systems zeige. Wird das Kill-Netz implementiert und ausgebaut, würde es Informationen von Satelliten miteinbeziehen, sowie bemannte Kampfjets, Radarflugzeuge zum Aufspüren der Feinde und U-Boote. Das Netz könnte natürlich auch Offensiv-Aktionen koordinieren und ausführen, so, dass chinesische Piloten und Matrosen einem möglichst geringen Risiko ausgesetzt werden.

➤ Mehr lesen: Gesunkenes chinesisches U-Boot hatte einen nuklearen Hybrid-Antrieb

Bleibt man aber rein bei der aktuellen Simulation der Forscher, hat der Type 055 schlechte Überlebenschancen, trotz Kill-Netz. Die aktuellen Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse haben 96 Zellen, um Tomahawks, LRASM und Flugabwehrraketen zu starten. Selbst, wenn nur 10 Stück der Zellen mit Antischiffraketen bestückt sind, wären das 80 Raketen – also mehr als 2 Angriffswellen, wenn es nach den Berechnungen der chinesischen Forscher geht.