Michelins luftloser Reifen rollt jetzt auf Europas Straßen

Der Uptis wird ab sofort in Europa getestet. Michelin verspricht damit Pannensicherheit und weniger Reifenwechsel.

Bisher fuhr der Uptis nur auf Straßen in Asien und Nordamerika. Jetzt wird der Testbetrieb aufgeweitet. Ab sofort wird der luftlose Reifen von Michelin in Frankreich, und damit erstmals in Europa, getestet.

Im Rahmen einer Partnerschaft wurden 3 Transporter der französischen Post mit Uptis ausgestattet. Laut Michelin ist er damit der einzige luftlose Reifen der Welt, der derzeit unter Realbedingungen getestet wird.

Im Laufe des Jahres 2024 wird der Test ausgeweitet. Michelin will dann 40 Transporter von La Poste mit Uptis ausstatten. Die Fahrzeuge sollen dann in Lesquin, Valenciennes und Douai unterwegs sein.