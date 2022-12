Mega-Tsunami am Mars: 250 Meter hohe Wellen

Ein Asteroiden-Einschlag am Mars dürfte einen Mega-Tsunami verursacht haben. Dessen Wellen könnten eine Höhe von bis zu 250 Metern erreicht haben. Der Einschlag dürfte mit jenem auf der Erde vergleichbar sein, welcher das Zeitalter der Dinosaurier beendet hatte.

Schon zuvor hatten Forscher*innen heraufgefunden, dass 2 Meteoriten-Einschläge vor rund 3,4 Milliarden Jahren 2 Tsunamis auf dem Roten Planeten ausgelöst haben. Der erste dürfte sich über eine Fläche von 800.000 Quadratkilometern ausgebreitet haben. Der zweite dürfte eine Region von einer Million Quadratmeter überschwemmt haben. Eine Studie aus dem Jahr 2019 hat ergeben, dass der erste Einschlag den sogenannten Lomonosov Krater erzeugt hatte. Dieser verfügt über einen Durchmesser von 120 Kilometer.

Die neue Studie des Planetary Science Institute in Arizona hat nun auch den Ursprungspunkt des älteren Mega-Tsunamis ermittelt: der 111 Kilometer breite Pohl Krater. Die Forscher*innen konzentrierten sich dabei auf den Landeplatz von Viking 1 – das erste Raumschiff der NASA, das erfolgreich die Marsoberfläche erkundet hatte. Es landete 1976 in Chryse Planitia – eine glatte kreisförmige Ebene in der nördlichen Äquatorregion des Mars. Die Sonde landete in der Nähe des Endpunkts eines riesigen Kanals genannt Maja Valles, der durch eine Flut gebildet wurde.