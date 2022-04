Faszinierende Mars-Fotos zeigen eisbedeckte Krater-Landschaft

Auf den Fotos ist ein Teil des Gebietes " Utopia Planitia ", das sich in der nördlichen Hemisphäre des Planeten befindet, zu sehen. Die 2 riesigen Krater dürften die Folge von massiven Asteroiden-Einschlägen sein.

Mars-Eis aus der Nähe

Das nördliche Becken "Utopia Planitia" ist grundsätzlich reich an Eis – sowohl an der Oberfläche als auch etwas unterhalb der Mars-Oberfläche. Wie dieses Eis aus der Nähe aussieht, hat der Mars-Lander der "Viking 2"-Mission gezeigt, der 1979 in dem Gebiet gelandet ist.