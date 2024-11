Rover findet Hinweise für uralten Ozean am Mars

Mars-Rover in Küstenregion unterwegs

Die Theorie, dass der Mars einmal von einem oder mehreren riesigen Ozeanen bedeckt war, ist nicht neu. Dafür gibt es bereits zahlreiche Anhaltspunkte. Ein stichhaltiger Beweis wurde jedoch noch nicht ins Feld geführt. Das wollen die Forscher rund um den Studienleiter Bo Wu auch gar nicht.

In ihrer Analyse zeigen sie Hinweise, die auf ein längst ausgetrocknetes Gewässer hindeuten. Der Zhurong-Rover soll zudem in einer Region unterwegs gewesen sein, in der es früher einmal eine Küste gegeben haben könnte, heißt es in der Studie, die in der Fachpublikation Scientific Reports veröffentlicht wurde.

Die Forscher berufen sich auf löchrige Kegel, Rinnen und Ströme, die der chinesische Rover entdeckt hat. Bereits frühere Forschungen sind zu dem Ergebnis gekommen, dass solche Merkmale unter anderem von Schlammvulkanen stammen könnten. Diese bildeten sich oft in Gebieten, in denen es Wasser oder Eis gab.

