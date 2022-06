Foto zeigt "verzauberten See" am Mars

Der "verzauberte See" auf dem Mars könnte einst die Heimat von primitivem Leben gewesen sein. Die NASA sucht nun Spuren.

Die NASA veröffentlichte vor kurzem ein Foto eines Ortes auf dem Mars, an dem Forscher*innen Spuren von mikrobiotischen Lebens vermuten. Das Bild wurde dabei vom Mars-Rover Perseverance aufgenommen und zeigt den sogenannten “verzauberten See”.

Verzauberter See ist jetzt eine Steinwüste

Der “verzauberte See” ist heutzutage zwar eine Steinwüste, vor einigen Milliarden Jahren dürfte es dort jedoch Wasser gegeben haben, das Leben beheimatet haben könnte. Der See befindet sich dabei am Rande eines ehemaligen Flussdeltas in der Nähe des Jezero-Kraters.