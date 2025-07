Sechssitzer von Tesla könnte auch nach Europa kommen

2 Fotos waren in dem Weibo-Posting enthalten. Auf dem einen ist ein längeres Model Y zu sehen. Das andere zeigt einen Schriftzug am Heck, bei dem Teile des Y dreifach zu sehen sind.

Das gab das Unternehmen auf dem chinesischen Social Media Dienst Weibo bekannt: “Model Y L. Wir sehen uns im goldenen Herbst ”, verkündete Tesla. Gerüchten zufolge könnte es das Elektroauto eines Tages aber auch in Europa geben, wie teslamag berichtet.

Tesla will ab Herbst eine längere Version des Model Y anbieten. Es soll 6 Sitze haben und wird Model Y L heißen.

Das Model Y L soll aber um 18 Zentimeter länger werden, sodass es dann eine Länge von 4,976 Metern hat. Darüber hinaus wurde der Radstand des Fahrzeuges vergrößert. Dieser erhöht sich um 5 Zentimeter, was einem Radstand von 3,04 Metern entspricht.

Außerdem soll die L-Version des Model Y nicht nur länger, sondern auch höher sein als das Model Y. Konkret bedeutet das, dass das Model Y L eine Höhe von 1,67 Metern haben soll, was nur um 4 Zentimeter höher ist, als beim Model Y.

Das könnte darauf hinweisen, dass das neue Elektroauto mit 3 Sitzreihen ausgestattet sein wird. In der Anmeldung beim chinesischen Industrie-Ministerium ist jedenfalls von 6 Sitzplätzen die Rede.

Lange standen Gerüchte im Raum, dass es dieses Auto bald in China geben könnte. Und es ist nicht unüblich, dass Autohersteller wie Audi oder BMW eine längere Version ihrer Fahrzeuge in China veröffentlichen. Doch nun entdeckte der US-Hacker @greentheonly im Juni in der Telsa-Firmware Hinweise auf eine Sechssitzer-Version.

Laut ihm sei es unwahrscheinlich, dass es dieses Elektroauto nur in China geben wird. Bisher gab Tesla aber noch keine Expansionspläne für die USA oder Europa bekannt. Wann es das Auto genau geben wird und wie viel es kostet, ist ebenfalls noch nicht bekannt.