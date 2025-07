Garmin teasert günstige Smartwatch der nächsten Generation

Die angeteaserte Smartwatch der nächsten Generation soll am 22. Juli vorgestellt werden.

In ein paar Tagen soll es so weit sein. Dann will Garmin eine besonders günstige Smartwatch veröffentlichen.

Einen Hinweis dazu hat Garmin auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo veröffentlicht. Dort wurde ein Bild gepostet, das die Uhr anteasern soll, wie Notebook Check berichtet.

Um welche Uhr es sich handeln könnte

Am 22. Juli will Garmin seine neue Smartwatch vorstellen. Im chinesischen Posting wird von einem Preis zwischen 1.000 und 2.000 Yuan gesprochen - also 119 und 239 Euro.

Das von dem Unternehmen veröffentlichte Bild, auf dem die Uhr zu sehen ist, ähnelt vom Design her jenem der Forerunner 165. Die neue Uhr scheint sich aber hinsichtlich der Lünette, also dem ringförmigen Rand um das Ziffernblatt, zu unterscheiden. Ein weiterer Hinweis, der auf die Forerunner-Serie schließen lässt, ist der Läufer, den man im Hintergrund erkennen kann.

Es könnte sich aber auch um ein Nachfolgermodell der günstigeren Forerunner 55 handeln. Erst vor kurzem hat Garmin seine Forerunner 570 und die Forerunner 970 angekündigt. Features, die die neue Uhr enthalten könnte, sind ein AMOLED-Panel oder der Einbau von Lautsprecher und Mikrofon. So könnte man mit der Uhr auch telefonieren oder den Sprachassistenten nutzen.