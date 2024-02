Frachtschiff fängt seine eigenen CO2-Emissionen ab

Schiffe könnten künftig ihre eigenen CO2-Emissionen abfangen und speichern. Bei einer Testfahrt fing ein 240 Meter langes Frachtschiff einen Teil seiner Emissionen auf und speichert sie in CO2-Tanks.

Das System dahinter wurde vom britischen Start-up Seabound entwickelt. Die Abgase der Dieselmotoren werden in eine Hochdruckkammer abgeleitet, bevor sie in die Atmosphäre gelangen können. In dieser Kammer befindet sich das Sorptionsmittel Kalziumoxid, auch bekannt als Branntkalk. Das CO2 reagiert unter hohen Temperaturen mit diesen Kieseln und wird in Kalziumkarbonat, also Kalkstein, umgewandelt.