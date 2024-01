Fabrik macht aus Salzwasser Süßwasser und fängt CO2 ein

In Südkorea entsteht die größte Carbon-Capture-Anlage Asiens - zwischen Nachhaltigkeit und Greenwashing.

Dort soll Meerwasser entsalzt und daraus Süßwasser hergestellt werden. Aus der zurückbleibenden Sole soll Salzsäure und Kalziumkarbonat produziert werden, das in naheliegenden Industrieanlagen benötigt wird. Bislang mussten diese Stoffe aus dem Ausland importiert werden.

Eine Art vielfältige Wunderwaffe soll gleich mehrere Probleme des Klimawandels adressieren - unter anderem Wasserknappheit und CO2-Ausstoß . Eine solche Anlage entsteht derzeit in Südkorea und wird von den Verantwortlichen als grünes Vorzeigeprojekt angepriesen.

Größte Anlage in Asien

Gleichzeitig wird das Salzwasser für die Herstellung eines Lösungsmittels verwendet. Diese Mittel wird wiederum dafür genutzt, CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Jährlich sollen damit 500.000 Tonnen CO2 eingefangen werden, heißt es in einer Aussendung von Capture6.

Laut dem Unternehmen sei die Anlage in Südkorea damit die größte DAC-Anlage (Direct Air Capture) in Asien. Außerdem soll das eingesammelte CO2 gespeichert werden. Wie dieses Lagerung stattfinden soll, hat Capture6 nicht erwähnt. Üblicherweise wird das Gas dafür tief in den Boden gepumpt.

➤ Mehr lesen: Ölkonzern baut weltweit größte CO2-Abscheidungsanlage