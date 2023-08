US-Regierung zahlt Milliarden für CO2-Absaugung aus der Luft

So auch die Vereinigten Staaten . Wie die US-Regierung gestern ankündigte , will sie 1,2 Milliarden US-Dollar in den Bau von 2 Anlagen z ur Kohlendioxidabscheidung stecken. "Durch diese Projekte sollen jedes Jahr mehr als 2 Millionen Tonnen Kohlendioxid [...] aus der Atmosphäre entfernt werden - eine Menge, die den jährlichen Emissionen von etwa 445.000 benzinbetriebenen Autos entspricht", heißt es.

Überdimensionale Anlagen

Die Anlagen sollen in Texas und Louisiana errichten werden. 4.800 Arbeitsplätze würden dadurch geschaffen, verspricht die Regierung. In den vergangenen Jahren wurden einige Unternehmen gegründet, die DAC im großen Stil betreiben wollen. Vielerorts sind bereits Anlagen in Betrieb gegangen.

Die von den USA angekündigten Projekte sollen jedoch eine völlig neue Größenordnung aufweisen. Es handele sich um die weltweit größte Investition in DAC in der Geschichte, so das Energieministerium. "Jeder Standort wird letztendlich über 250 Mal mehr Kohlendioxid entfernen als die größte derzeit in Betrieb befindliche DAC-Anlage".

Das ist derzeit eine Anlage von Climeworks in Island. Diese soll 36.000 Tonnen CO2 im Jahr einfangen können.

