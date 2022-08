Umstrittener Plan: Norwegen setzt auf CO2-Speicher unter dem Meer

Aus den Augen, aus dem Sinn: Norwegen arbeitet im großen Stil daran, das Treibhausgas CO2 unter dem Meer zu lagern.

Kohlendioxid ist wohl das bekannteste Treibhausgas - und allein im vergangenen Jahr wurden 36,6 Gigatonnen (1 Gigatonne entspricht eine Milliarde Tonnen) ausgestoßen. Um der Klimakatastrophe zu entgehen, soll daher nicht nur weniger CO2 ausgestoßen werden, sondern produziertes Kohlendioxid auch wieder eingefangen und gelagert werden. Doch wohin mit dem ganzen CO2? Die Antwort lautet Carbon Capture & Storage (Kohlenstoff-Abscheidung und Speicherung), kurz CCS. Bei der Methode wird das Treibhausgas eingefangen, Expert*innen sprechen von "Abscheidung", und meist im Untergrund gespeichert. Nasses Grab für CO2 Norwegen gilt als Vorreiter beim CCS. Seit 1996 speichert das Land CO2 unterhalb des Meeresbodens gespeichert. Die Verarbeitung des CO2 findet dabei auf hoher See statt. Im Sleipner-Gasfeld, 260 Kilometer westlich der norwegischen Küste, wird dabei Erdgas gefördert und der darin enthaltene CO2-Anteil direkt herausgefiltert. Das CO2 wird dann wieder in eine poröse Sandgesteinsschicht in 800 bis 1.000 Metern Tiefe gepumpt. Seit 1996 werden dort jährlich mehr als eine Million Tonnen CO2 gespeichert.

© futurezone

Noch tiefer soll es allerdings beim Northern Lights Projekt in den Untergrund gehen. Bei dem Projekt soll das CO2 von der europäischen Zement- und Stahlindustrie mit Schiffen an ein Terminal nördlich von Bergen angeliefert werden. Von dort aus wird es über Pipelines 100 Kilometer vor die Küste transportiert, wo es in 2.400 Metern Tiefe gelagert werden soll. Die 1. Phase des Projekts soll Mitte 2024 abgeschlossen sein und 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr speichern können. In Zukunft soll die Speicherkapazität auf 5 Millionen Tonnen pro Jahr ausgeweitet werden. Am Montag ließ der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre außerdem aufhorchen, als er anbot, künftig das gesamte europäische Treibhausgas unter dem Meeresboden zu speichern. Norwegen will das CO2 später wieder als Rohstoff nutzen. Was passiert, wenn der Speicher leckt? Umweltschützer*innen sind jedoch skeptisch und warnen vor Gefahren, die bei Lecks entstehen können. Tatsächlich würde beim Austritt des CO2 das Meer deutlich saurer werden, was eine Gefahr für die dortigen Lebewesen darstellt. Zudem könnte die Chance bestehen, dass austretendes CO2 wieder in die Atmosphäre zurück gelang und so die Klimakrise weiter antreibt.