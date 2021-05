Im Boden gespeichertes CO2 strömt wie in einer Lavalampe

Wenn die Menschheit ihren CO2-Ausstoß nicht in den Griff bekommt, ist eine vieldiskutierte Klimaschutz-Maßnahme die Abscheidung und Speicherung von CO2 in Böden (Carbon Capture and Storage, CCS).

Wiener Forscher*innen haben nun gemeinsam mit italienischen Kollegen*innen untersucht, wie sich in Grundwasser gelöstes Kohlendioxid in porösem Gestein verhält. Durch Dichteunterschiede entstehen Konvektionsströme, ähnlich wie in einer Lava-Lampe, berichten sie im "Journal of Fluid Dynamics".

Für die CCS-Technik reicht es nicht aus, CO2 einfach in den Boden zu pumpen. Das Kohlendioxid muss sich dort auch dauerhaft mit anderen Substanzen verbinden, damit es nicht wieder in die Atmosphäre entweicht.