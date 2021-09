Größte CO2-Luftfilteranlage der Welt in Betrieb genommen

Climeworks hat seine erste DAC-Anlage schon 2017 in der Schweiz in Betrieb genommen. Sie sammelt im Jahr 900 Tonnen CO2 . Das Großprojekt in Island folgt auf einen 10-Millionen-Dollar-Vertrag mit der Schweizer Versicherungsfirma Swiss Re. Mit der Investition wollen sie ihren eigenen CO2-Verbrauch kompensieren.

600 Dollar pro Tonne CO2

Den genauen Preis pro Tonne hat Climeworks nicht mitgeteilt. 2018 gab Climeworks im Fachmagazin nature an, in der Schweizer Anlage koste eine Tonne CO2 etwa 600 US-Dollar. Experten schätzen allerdings, dass dieser Preis in Zukunft stark sinken wird. So könnten die Kosten auf günstige 150 bis 200 US-Dollar pro Tonne sinken. Der Preis setzt sich aus dem Stromverbrauch für die Technologie und der Größe der Anlage zusammen.

Das ambitionierte Projekt in Island bleibt aber mehr ein Test als eine praxisnahe Lösung. Die Menge an CO2, die Orca aus der Luft absaugt, entspricht dem Ausstoß von gerade einmal 870 Autos. Obwohl in den kommenden Jahren noch weitere Anlagen auf der ganzen Welt in Betrieb gehen werden, wird man mit dieser Methode allein die Klimaziele nicht erreichen können.