Ölkonzern baut weltweit größte CO2-Abscheidungsanlage

Im Westen von Texas baut der US-amerikanischen Ölkonzerns Occidental Petroleum derzeit eine Anlage, die künftig tonnenweise CO2 aus der Atmosphäre ziehen soll. 2025 soll die neue Anlage namens "Stratos" vollständig in Betrieb gehen, bis zu 500.000 Tonnen CO2 sollen damit pro Jahr aus der Atmosphäre entfernt werden, berichtet der Guardian. Der Ölkonzern sieht sein Projekt als Weg für die USA, um ihrem Ziel der Netto-Null-Emmissionen näherzukommen. Es ist die bisher größte Anlage dieser Art.

Laut der Internationalen Energieagentur ist die rasche Ausweitung der CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) essenziell, damit das Pariser-Abkommen eingehalten wird. Derzeit werden jedoch nur 4 Prozent der notwendigen Menge an Kohlenstoffdioxid entfernt. In sogenannten DAC-Anlagen (Direct Air Capture) sehen Ölkonzerne wie Occidental Petroleum eine rasche Lösung für das CO2-Problem.

Vorgängerprojekt "Century" floppte

An dem Anlagen-Projekt sind auch Unternehmen wie Amazon, Airbus und Shopify sowie die US-Regierung finanziell beteiligt. "Stratos" ist nicht die erste Anlage dieser Art. Bereits 2010 hatte Occidental Petroleum eine ähnliche Anlage gebaut, dann jedoch wieder verkauft, weil sie sich als unwirtschaftlich erwiesen hatte. Die Anlage “Century” nutzte nie mehr als ein Drittel ihrer Kapazität, wie Bloomberg berichtet.

Einen wesentlichen Unterschied gibt es jedoch: Während Stratos den Zweck haben wird, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, diente die Vorgängeranlage dazu, Kohlenstoffdioxid aus einer Erdgasverarbeitungsanlage zu entziehen und dann zu lagern. Die Vorgänger dienten auch dazu, die Öl- und Gasproduktion zu erhöhen.