Fernwärme: So schlagen wir uns im europäischen Vergleich

Eine wichtige Rolle dabei soll die Fernwärme einnehmen. Auch sie verwendet derzeit noch zum Großteil Gas, kann aber eigentlich eine Vielfalt an Wärmequellen nutzen. In Zukunft sollen es vor allem erneuerbare Energien sein.

Lokale Quellen nutzen

„Europa ist bei Fernwärme vergleichsweise gut unterwegs“, sagt Sebastian Zwickl-Bernhard von der Energy Economics Group der TU Wien. Der Gedanke, lokale Ressourcen bestmöglich zu nutzen, habe sich auf dem Kontinent relativ früh verbreitet.

„Gerade in urbanen Gebieten bietet es sich an, Fernwärme zu nutzen“, sagt Zwickl-Bernhard. Hier sei die Wärmedichte hoch. Neben Kraftwerken gebe es hier auch viele andere Wärmequellen, etwa warmes Abwasser, Industrie und Gewerbe sowie viel Müll, den man verbrennen kann.

Je nach Ort gebe es ganz unterschiedliche Potenziale. In Paris oder München werde etwa Geothermie gut genutzt, also heißes Wasser aus mehreren Kilometern Tiefe. Auch in Wien soll Geothermie Teil der Fernwärme werden. Wien Energie will bis 2030 bis zu 125.000 Haushalte auf diese Art versorgen.

Warme Schnitten

In Wien beträgt der Anteil der Fernwärme bei Heizformen rund 43 Prozent. Gasheizungen sind derzeit noch verbreiteter. In Linz liegt der Anteil der Fernwärme bei knapp 60 Prozent, auch in Graz und St. Pölten ist er mit 48 bzw. 46 Prozent höher. In Innsbruck beträgt der Anteil der Fernwärme dagegen nur neun Prozent, in Bregenz null.

Da wie dort wird die Fernwärme großteils durch Gas erzeugt. In ganz Österreich sind die Bemühungen aber groß, dies zu ändern. Linz will industrielle Abwärme künftig stärker nutzen (Stichwort Sektorkopplung), in Wien wird u. a. der heiße Waffelofen von Schnittenfabrikant Manner genutzt, um 600 Haushalte mit Wärme zu versorgen.