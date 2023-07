Wiens Fernkältenetz wächst: MedUni Campus bekommt Eisspeicher

Wien Energie baut deshalb bereits seit Jahren das Fernkältenetz aus, um im Sommer an möglichst vielen Standorten für kühlere Temperaturen zu sorgen. „Dadurch wird auch die zusätzliche Entstehung von Hitzeinseln vermieden, die durch individuelle Klimaanlagen entstehen würden“, erklärt Michael Strebl , Geschäftsführer von Wien Energie am Montag. Fernkälte spart zudem 70 Prozent Energie und 50 Prozent CO2 im Vergleich zu herkömmlicher Klimatisierung.

Neue Kältezentrale am Alsergrund

Das Fernkältenetz in Wien hat derzeit eine Netzlänge von rund 28 Kilometern und versorgt 190 Gebäude in der Stadt mit Kälte. Es gibt 7 Fernkältezentralen mit Netz-Anschluss und 15 dezentrale Lösungen. Ab der Sommersaison 2025 wird es eine weitere Fernkältezentrale geben, die an das Netz angeschlossen wird. Diese entsteht derzeit am MedUni Campus in der Mariannengasse.

Die neu geplante Anlage soll eine Leistung von 17,7 Megawatt erzeugen. Der Ausbau kostet 20 Millionen Euro. Der größte Fernkälte-Abnehmer wird dabei der neue MedUni Campus selbst sein, dessen 35.000 Quadratmeter große Fläche über die Fernkältezentrale gekühlt wird. Die restliche Kühlleistung fließt direkt in das Fernkältenetz. „2030 wird Wien der Fernkälte-Hotspot in Europa sein, denn so eine Entwicklung gibt es in Europa bisher noch nicht“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke beim Lokalaugenschein.