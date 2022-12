„Supertrees“: Mit genmanipulierten Bäumen gegen die Klimakrise

Photosynthese lautet die Antwort des Start-ups „Living Carbon“ , jener Prozess, mit dem Bäume CO 2 in Sauerstoff umwandeln. Das US-amerikanische Unternehmen macht die Photosynthese der Pflanzen effizienter, wodurch sie schneller wachsen, und in der Lage sind, mehr CO 2 zu speichern als gewöhnlich Bäume. Erste Tests zeigen, dass die „Superbäume" in 5 Monaten mehr als doppelt so viel Biomasse aufweisen wie ihre herkömmlichen Artgenossen. „Die Bindung von Kohlenstoff wird um etwa 27 Prozent erhöht“, hält das Living-Carbon-Team gegenüber der futurezone fest.

Kohlendioxid (CO 2 ) ist einer der großen Treiber der Klimakrise . Der Mensch stößt Unmengen davon aus, allein im vergangenen Jahr waren es 36,6 Milliarden Tonnen – so viel wie nie zuvor. Dadurch verstärkt er den Treibhauseffekt, der wiederum die Erderhitzung ankurbelt. „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle", warnte UNO-Generalsekretär António Guterres bei der diesjährigen Climate Change Conference. Lenkt der Mensch nicht ein und reduziert seinen Ausstoß, stellt sich die Frage: Wie die überbordende CO 2 -Menge eingrenzen?

Bei versteppten Flächen sei Aufforstung durchaus sinnvoll, sagt Dagmar Henner , Naturwissenschaftlerin an der Universität Graz , im Gespräch mit der futurezone. „Aber selbst wenn es richtig gemacht wird, ist es kein Allheilmittel“, gibt Henner in Anbetracht der Klimakrise zu bedenken. Auch Biologin Nadine Rühr hält diese und andere Arten von Offsetting für fragwürdig. „Wald ist zwar wichtig für den globalen Kohlenstoffkreislauf, kann die vom Menschen verursachten Emissionen aber nicht ausgleichen“, erklärt die Wissenschaftlerin des KIT-Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen der futurezone. Am besten sei es, so die beiden Forscherinnen, bestehende Waldflächen zu erhalten und zu schützen.

Eine solche effizientere Photosynthese sei laut Living Carbon notwendig, um die Klimakrise zu bewältigen. „Wir haben den Punkt erreicht, an dem eine Reduzierung der Emissionen allein nicht ausreicht , um unser Ökosystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen“, meint das Team auf Anfrage. Mit dem Pflanzen der Superbäume sollen Unternehmen entstandene Emissionen kompensieren können. Vor allem auf verödeten Flächen , die sich mit vorhandenen Baumarten nicht mehr profitabel aufforsten lassen, sei dies sinnvoll. „Wir bieten den Landbesitzer*innen die Möglichkeit, ihr Land rentabel zu machen und gleichzeitig CO 2 einzusparen“, heißt es.

Dieser CO2-verursachende Vorgang nennt sich Photorespiration . Alle Baumarten sind ihm unterworfen. Einige Pflanzen, darunter zum Beispiel Mais und Zuckerrohr, haben aber Methoden entwickelt, um die Photorespiration zu umgehen. Und hier setzt Living Carbon an. Das US-Start-up integriert mittels Gentechnik Gene solcher Pflanzen in Bäume. Diese können dann effizienter Photosynthese betreiben – und folglich mehr CO 2 binden.

Wie schafft es das Start-up, aus gewöhnlichen Bäumen „Superbäume“ zu machen? Pflanzen nehmen Sonnenlicht, Wasser und CO 2 auf, um zu wachsen. Im Gegenzug scheiden sie Sauerstoff und Glucose aus. Das nennt sich Photosynthese. Ein Schlüsselenzym in der Photosynthese, genannt „RuBisCO“ , hat allerdings eine nervige Angewohnheit. Es verarbeitet für gewöhnlich CO 2 , akzeptiert alternativ aber auch Sauerstoff. Nimmt das Enzym Sauerstoff auf, setzt es CO 2 frei, anstatt es zu binden.

Offsetting steht immer wieder in der Kritik , eine Art Ablasshandel in der Klimakrise zu sein, der den eigentlichen CO 2 -Verbrauch von Konzernen unrechtmäßig legitimiert.

Carbon-Offsetting oder Klimakompensation ist ein beliebtes Klimaschutzinstrument für Unternehmen. CO 2 -Emissionen, die eine Firma ausstößt, werden dabei durch die Unterstützung eines bestimmten Klimaschutzprojektes kompensiert. Vom Staat erhält sie dann Emissionszertifikate bzw. das Recht, eine bestimmte Menge an verschmutzenden Gasen auszustoßen. Beispiele für Offsetting sind Aufforstung oder Investitionen in erneuerbare Energien.

Der richtige Baum am richtigen Ort

Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist Aufforstung nicht immer gleichbedeutend mit Klimaschutz, wie Rühr erklärt. Das zeige der sogenannte Albedo-Effekt: Weil Bäume dunkler sind als manch andere Oberfläche, absorbieren sie die Sonnenstrahlen. Hellere Oberflächen, wie zum Beispiel ein Schneefeld, reflektieren. Obwohl Bäume CO 2 speichern, können sie auf diese Weise unterm Strich zur Erwärmung beitragen. Nicht auf allen Flächen ist Aufforstung daher zielführend.

Zum anderen bringt Aufforstung nicht bei allen Baumarten gleich viel. Je älter der Baum, desto mehr CO 2 bindet er. Living Carbon tüftelt an Pappeln. Das sind schnellwachsende Bäume, die, je nach Gattung, in etwa 100 Jahre alt werden und damit nicht so viel CO 2 speichern können wie langlebigere Arten. Living Carbon meint allerdings, seine modifizierten Bäume würden mehr Biomasse in einem kürzeren Zeitraum ansammeln. Dies könnte die CO 2 -Speicherkapazitäten der Super-Bäume wiederum erhöhen.

Hitzestress und Waldbrände

Ein anderer Aspekt, den Rühr ins Rennen führt: Die Klimakrise wird immer mehr zum Stresstest für Bäume. Pflanzen werden künftig mit Wassermangel zu kämpfen haben. „Die Pappel wird gar kein CO 2 mehr aufnehmen können, die muss schauen, dass sie nicht vertrocknet“, gibt Rühr zu bedenken. Und den Bäumen Unmengen an Wasser zuzuführen, damit sie überleben, damit sei der Klimakrise nicht gedient, so die Wissenschaftlerin.

Auch Waldbrände sind in diesem Zusammenhang ein nicht zu vernachlässigendes Problem. Ein Paradebeispiel ist das Bootleg Fire im US-Bundestaat Oregon, das im Jahr 2021 etwa 650 Quadratkilometer eines Offset-Waldes dahinraffte. „Wenn Bäume verbrennen, wird CO 2 wieder an die Atmosphäre abgegeben", erklärt Rühr. Wald-, Savannen-, Torfmoor- und Landwirtschaftsbrände verursachen pro Jahr CO 2 -Emissionen von 7,3 Milliarden Tonnen. Ein Flächenbrand kann den positiven Effekt eines Offset-Waldes also rasch auslöschen.