Einzigartige Anlage verwandelt CO2 in wertvolle Nanoröhrchen

Die Anlage ist direkt am Standort der Biogasanlage aufgebaut.

Die Anlage in Oberösterreich ist die erste ihrer Art, die CO2 aus einer Biogasanlage verwendet, um Carbon herzustellen.

In der kleinen oberösterreichischen Gemeinde Utzenaich steht seit Ende Jänner eine Weltneuheit. Das CO2, das bei der Biogas-Anlage von BioG anfällt, wird dort nämlich recycelt, anstatt in die Luft zu entweichen. Aus dem Gas entstehen sogenannte Kohlenstoffnanoröhrchen, die in Form von Carbonmaterialien vielfältig genutzt werden können. ➤ Mehr lesen: CO2-Speicherung: Hier entsteht Europas größte Carbon-Capture-Anlage Die dafür notwendige Anlage Advanced Carbon Absorption (ACA) befindet sich momentan noch im Testbetrieb, erklärt Mario Wagner, Co-Gründer des Unternehmens Evercraft Ecotechnologies, der futurezone. Die Technologie wurde vom Partnerunternehmen AGT vom Österreicher Manfred Lenzi in Zusammenarbeit mit der Universität St. Andrews in Schottland entwickelt. Kohlenstoff setzt sich am Katalysator ab Die Funktion der Anlage kann einfach beschrieben werden. Das im Biogas enthaltene CO2 wird vom eigentlichen Gas, dem Methan, abgeschieden. Letzteres wird der anliegenden Methantankstelle zugeführt, das CO2 kommt allerdings in die ACA-Anlage.

Die Methantankstelle von BioG. © Evercraft

In der Anlage befindet sich ein Katalysator - ein Material, das den Kohlenstoff (englisch: Carbon) vom CO2 abspalten kann. Dieser setzt sich am Katalysator ab, die Kohlenstoffnanoröhrchen wachsen quasi wie Pilze hervor. “Das geschieht alles bei Niedertemperatur - also unter 1.000 Grad”, sagt Wagner. Die Energie, die für die Aufheizung der Anlage benötigt wird, kommt direkt von BioG. Es handelt sich also um CO2-neutralen Strom. “Die Reaktion geht ganz schnell, sie ist in Sekunden erledigt”, beschreibt es Wagner. Wichtig ist auch, dass der Katalysator dabei nicht verbraucht wird, sondern gereinigt und wiederverwendet werden kann. Momentan werden die Kohlenstoffnanoröhrchen noch mit der Hand “geerntet”, später soll das automatisiert ablaufen. Die Röhrchen kann man sich dabei nicht als längliche Gebilde, sondern eher als Pulver vorstellen. Ihr Durchmesser liegt im Nanometerbereich - 1.000 Mal weniger als bei einem menschlichen Haar. 50 Kilogramm Kohlenstoffnanoröhrchen pro Tag Die Anlage ist laut Wagner eher eine Demonstration, dass das Konzept funktioniert und auch wirtschaftlich betrieben werden kann. In der Anfangsphase werden pro Stunde nur etwa 10 Kubikmeter CO2, also etwa 18 Kilo, in die Anlage eingeleitet. Im Vollbetrieb soll die Anlage jeden Tag bis zu 300 Kilo CO2 umwandeln können. “Vorsichtig geschätzt schaffen wir etwa 50 Kilogramm Kohlenstoffnanoröhrchen pro Tag”, sagt Wagner. Das mag sich nach wenig anhören, entspricht aber mehreren Tonnen im Jahr. Ihre Methode sei außerdem überaus günstig.