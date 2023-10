Genmanipulierte Raupen produzieren Seide, die fester als Kevlar ist

Spinnfäden von Spinnen andererseits können noch fester und zäher sein, also viel mechanische Energie aufnehmen, bevor sich Risse bilden. Ihre Eigenschaften werden intensiv erforscht, weil sie selbst die von sehr robusten synthetischen Fasern – etwa Kevlar , das für schusssichere Westen verwendet wird – übertreffen. Die Zucht von Spinnen ist aber schwierig . Im Gegensatz zu Raupen kann man Spinnen nicht in einer Behausung versammeln, ohne dass sie einander umbringen .

Seide ist den meisten Menschen als weicher, glänzender Stoff für Kleidung bekannt. Das Material ist aber auch ziemlich fest , es hält also hohe mechanische Belastungen aus, bis es reißt. Produziert wird es durch Seidenraupen . Damit sie zu Schmetterlingen werden können, bauen sie sich mithilfe von Drüsen an ihrem Mund einen Kokon. Sind sie damit umhüllt, werden sie im Normalfall getötet. Dann wird der Kokon zerlegt, um an die Seidenfäden zu gelangen. Diesen Prozess beherrscht die Menschheit seit Jahrhunderten gut. Seidenraupen sind friedliche Tiere, die man gut züchten kann.

Das Beste von beiden

Ein chinesisches Forscher*innenteam unter der Leitung der Donghua Universität in Shanghai hat es nun geschafft, Fasern durch Seidenraupen herstellen zu lassen, die so robust wie die Fäden in Spinnennetzen sind und eine sechsmal höhere Zähigkeit als Kevlar aufweisen. Mittels der Genmanipulationstechnik CRISPR wurde dem Erbgut von Spinnen der Art Araneus Ventricosus jener Teil entnommen, der die Informationen zum Aufbau der Proteine für die Spinnenseide enthält. Die Gene für den Aufbau des Seidenfadens in den Raupen wurden damit ersetzt.

Araneus Ventricosus ist eine Spinnenart, die zur Familie der echten Radnetzspinnen gehört. Dazu zählt auch die Gattung der in Österreich verbreiteten Kreuzspinnen.