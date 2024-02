Amazon überholt: Warum die Nvidia-Aktie so nach oben schießt

Bei all jenen, die Nvidia-Aktien besitzen, dürften die Champagner-Korken knallen. Die Aktie des Unternehmens erlebt derzeit nämlich einen regelrechten Höhenflug und hat in den vergangenen Stunden in Sachen Marktkapitalisierung den Online-Riesen Amazon überholt.

Nvidia verzeichnet derzeit laut CNBC ein Market-Cap von 1,78 Billionen Dollar, was den Chip-Hersteller auf Platz 4 der Liste der wertvollsten US-Unternehmen katapultiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar liegt Amazon nun auf Platz 5.

Die wertvollsten US-Unternehmen

Auch die ersten 3 Ränge der wertvollsten US-Unternehmen machen sich Tech-Konzerne untereinander aus - hier die aktuelle Rangliste laut CNBC in US-Dollar: