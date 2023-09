Chinesischer Tesla-Konkurrent startet im deutschsprachigen Raum

Im Heimatland China ist Xpeng längst eine große Nummer. Zuletzt belegte die Marke dort unter den E-Autobauern Rang 12. In Europa sind die Elektroautos des Herstellers in Norwegen, Niederlanden, Dänemark und Schweden zu haben. Nun folgt ein weiterer Expansionsschritt.

Im kommenden Jahr will Xpeng den Automarkt in Deutschland bedienen. Die Autos des chinesischen Herstellers sollen ab 2024 in Deutschland verfügbar sein, wie Xpeng auf der IAA in München angekündigt hat.

Ob die Xpeng-Autos damit auch in Österreich auf den Markt kommen, ist unklar. Ein Start in Deutschland ist jedoch meist ein Vorbote für einen baldigen Markteintritt in Österreich. Xpeng will seine Expansion in Europa jedenfalls vorantreiben, bekräftigt Xpeng-Chef Brian Gu.

