“Peak Oil”: Meilenstein für E-Autos in China

Die führende Öl-Raffinerie in China hat eine wichtige Prognose um 2 Jahre vorgezogen.

Der Höhepunkt der globalen Ölförderung dürfte bald erreicht sein ("Peak Oil"). Denn der chinesische Ölriese Sinopec hat Anfang des Monats eine überraschende Ankündigung gemacht. Der Konzern geht davon aus, dass die Nachfrage nach Benzin in China noch heuer ihren Höhepunkt erreichen wird. Das wären 2 Jahre früher als in seinen vorherigen Prognosen. Grund dafür sei die steigende Zahl an E-Autos, wie Bloomberg berichtet. Ein Meilenstein für die Branche.

Sinopec kennt das Geschäft mit Kraftstoff gut und hat Interesse daran, dieses aufrecht zu halten. Generell war China in den vergangenen 2 Jahrzehnten der größte Treiber des globalen Wachstums für raffinierte Ölprodukte wie Benzin und Diesel. Nun nimmt aber auch die Akzeptanz von Elektroautos in der Republik rasant zu.

Vollelektrisch oder Plug-in-Hybrid

Statistiken von August zeigen, dass Plug-in-Fahrzeuge schon 38 Prozent der Neuwagenverkäufe ausmachen. Für 2- und 3-Rad-Fahrzeuge ist der Bedarf nach Kraftstoff ebenfalls rückläufig. Rund 70 Prozent der von diesen Fahrzeugen gefahrenen Kilometer wurden laut einer aktuellen Schätzung bereits von Elektrofahrzeugen hinterlegt.

Als Nächstes dürfte die Nachfrage nach Benzin und Diesel für Autos nachlassen. Inzwischen sind weit über 5 Prozent der Pkw-Flotten vollelektrisch oder Plug-in-Hybrid.

Nachfrage bleibt bei schwereren Fahrzeugen

Die Nachfrage nach Dieselmotoren für schwerere Fahrzeuge werde aber noch länger steigen. Dennoch ist auch in diesem Bereich ein großer Wandel wahrnehmbar. So sind Elektro-, Brennstoffzellen- und Akkuwechseloptionen auf 12 Prozent der Verkäufe von leichten Nutzfahrzeugen und 4 bis 5 Prozent von mittleren und schweren Nutzfahrzeugen gestiegen. Bis 2025 dürfte dieser Anteil im Schwerlastverkehr auf über 10 Prozent steigen.