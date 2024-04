Supraleiter bei Raumtemperatur: Forscher hat gelogen, Daten gefälscht

© Wikimedia, CC BY SA 3.0, Henry Mühlpfordt / Wikimedia Commons/Henry Mühlpfordt CC BY SA 3.0

Bei Interviews mit Teammitgliedern stellte sich heraus, dass Dias über die Herkunft der Rohdaten gelogen hatte. Den Forscher*innen in Rochester sagte er, sie stammten aus Experimenten an der Universität Nevada in Las Vegas (UNLV). Personen an der UNLV erklärte er, sie stammten aus Rochester.

Auf Dias Festplatte wurden später Daten sichergestellt, die zeigen, dass er selektiv Messungen ausgelassen hatte, die darauf hinweisen, dass die Materialien keine Supraleiter sind. Zudem soll Dias Daten zum elektrischen Widerstand des Stoffs Mangandisulfid einfach aus seiner eigenen Doktorarbeit kopiert haben, die sich mit einem völlig anderen Stoff beschäftigte.

Ermittlungen hätten "Züge von Verschwörungstheorien"

Eine offizielle Stellungname von Dias gibt es noch nicht. Obwohl er immer wieder dazu aufgefordert wurde, hat er bis heute nicht die Rohdaten zu seinen Studien veröffentlicht, mit denen er jegliche Kritik beseitigen könnte. Gegenüber Nature verwies sein Anwalt auf die Bemerkung in der Klageschrift, in der Dias „die grundlegende Integrität und wissenschaftliche Gültigkeit“ der Arbeit bekräftigt. Die Ansätze der Ermittler*innen würden „Züge von Verschwörungstheorien aufweisen“.

Unter anderem hatte Dias aufgrund seiner Forschung mehrere Finanzierungen erhalten, etwa das prestigeträchtige CAREER-Stipendium in Höhe von 790.000 US-Dollar (730.000 Euro). Die Forscher*innen empfehlen, Dias seinen Lehrstuhl zu entziehen und ihn von öffentlicher und privater Forschung auszuschließen.