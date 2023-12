LK-99: Was wurde aus dem "Supraleiter"?

“Forscher wollen Supraleiter bei Raumtemperatur entdeckt haben”: Diese Entdeckung wurde im Juli 2023 als eine der potenziell größten wissenschaftlichen Sensationen des Jahrhunderts gefeiert - sofern es denn stimmt.

Nicht nur in der Forschungs-Community verbreitete sich Meldung, sondern auch in sozialen Medien. Doch was wurde aus LK-99? Eine neue Studie scheint nun endgültig zu klären, ob es ein Supraleiter ist, oder nicht.

Die vermeintliche Entdeckung

Eine Gruppe von Physiker*innen der Korea University behauptete damals, in einem Forschungsentwurf das Material LK-99 erschaffen zu haben. Dieses habe supraleitende Eigenschaften, kann also Strom ohne Widerstand leiten.

Das Besondere: Diese Eigenschaften soll es bei Raumtemperatur haben. LK-99 wäre dadurch viel effizienter und leichter im Umgang als bisherige Supraleiter, die üblicherweise auf Temperaturen zwischen -135 und -196 Grad Celsius gekühlt werden müssen.

LK-99 soll eine Verbindung aus Blei, Kupfer und Phosphat sein. Laut den koreanischen Wissenschaftler*innen zieht sich LK-99 leicht zusammen, wodurch es sich selbst unter Druck setzt, was ausschlaggebend für seine supraleitende Fähigkeit sei. Des Weiteren sollte die entdeckte Supraleitung sogar bei bis zu 127 Grad Celsius funktionieren und damit eine Vielzahl an Anwendungen erlauben, die bisher nicht möglich waren. Nahezu jedes Gerät mit Akku würde damit länger durchhalten, weil keine Energieverluste zwischen Batterie und Stromabnehmer entstehen. Weil weniger Abwärme entsteht, könnten Rechenzentren, aber auch Spielkonsolen und Notebooks, auf aktive Lüftung verzichten oder diese zumindest stark reduzieren.

Umstrittener Videobeweis

Die Wissenschaftler*innen belegten ihre Entdeckung mit Videos, in welchen das Material scheinbar über starken Magneten schwebt. In dem ursprünglichen Video aus Korea sieht man allerdings keine gänzliche schwebende Probe, sondern eine Probe, welche zum Teil auf dem Magneten liegt. Als die Probe versehentlich zu stark angestoßen wurde, lag sie vollständig auf dem Magnet und konnte nur durch nochmaliges Anstoßen in den Schwebezustand versetzt werden. Dieses "instabile" Schwebeverhalten wird üblicherweise als Beweis gedeutet, dass das Material supraleitende Eigenschaften hat.

Die als Meissner-Effekt bekannte Eigenschaft des Schwebens ist allerdings nicht immer ein Beweis für Supraleiter. Selbst Kohlenstoff kann in starken Magnetfeldern schweben.