LK-99 ist kein Supraleiter, behauptet neue Untersuchung

In einem Paper, an dem unter anderem der TU-Wien-Forscher Karsten Held beteiligt war, werden diese Forschungsergebnisse nicht so dramatisch interpretiert. “Supraleitung bei Raumtemperatur ist eine außergewöhnliche Behauptung und außergewöhnliche Behauptungen fordern berechtigterweise auch außergewöhnlich solide Beweise”, so das Team in der Arbeit, die sich mit dem Forschungsstand rund um die Supraleiter auseinandersetzt.

Bislang seien derart solide Beweise weder für noch gegen die Supraleitfähigkeit von LK-99 eingebracht worden. Zuvor waren Berechnungen von einem Team um Held an der TU-Wien zu LK-99 durchaus vielversprechend.

Auf Nachfrage der futurezone am Donnerstag gibt sich Held erneut vorsichtig optimistisch. Er habe nach wie vor keinen stichhaltigen Beweis in die eine oder in die andere Richtung gesehen. Man müsse einfach die Ergebnisse abwarten. Am Institut für Festkörperphysik der TU Wien würden derzeit 3 Gruppen unabhängig voneinander versuchen, das Material zu synthetisieren. Held rechnet damit, dass es "Wochen oder Monate" dauern wird, bis es definitive Ergebnisse geben wird.

Auch andere Forschende haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, bzw. mahnen davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. So sei das südkoreanische Labor immer noch Details zum Herstellungsprozess des Materials schuldig. Daran habe es, laut eigenen Angaben, mehrere Jahre gearbeitet. Solange diese Produktion von LK-99 nicht 1:1 wiederholt werden kann, sei es schwierig zu beweisen, dass LK-99 kein Supraleiter ist - oder eben tatsächlich einer ist.

Große Auswirkungen

Wenn sich die Ergebnisse der Wissenschaftler*innen bestätigen ließen, würde das möglicherweise ein völlig neues Zeitalter einläuten. Zwar würde es selbst dann noch viele Jahre dauern, bis Raumtemperatur-Supraleiter in industriellem Maßstab hergestellt werden könnten, die Veränderungen, die sie bringen, wären aber tiefgreifend.

So könnte Strom ohne Verluste transportiert werden. Elektromotoren würden viel effizienter arbeiten können. Auch bei Quantencomputing kommen Supraleiter zum Einsatz. Quantencomputer könnten so zukünftig simpler gebaut und damit günstiger werden.