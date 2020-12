Bill Gates investiert in Wasserstoffflugzeuge

Das Wasserstoff-Flugzeug-Start-up ZeroAvia hat eine Finanzierungsrunde im Umfang von 37,7 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Führender Investor ist der von Bill Gates gegründete Fonds Breakthrough Energy Venture, wie Bloomberg berichtet. Auch der Online-Händler Amazon hat sich an der Firma beteiligt. 12,3 Millionen Pfund kommen außerdem von der britischen Regierung. Das Start-up hat einen Firmensitz in Kalifornien sowie nordwestlich von London.

ZeroAvia will mit dem Geld die Entwicklung von Technologien vorantreiben, mit denen die CO2-Emissionen durch die Luftfahrt gesenkt werden können.

Basis eines Flugzeug-Prototypen von ZeroAvia ist eine Brennstoffzelle, mit der gasförmig getankter Wasserstoff in Strom umgewandelt wird. Dieser treibt einen Elektromotor an, der wiederum Energie für den Propeller liefert. In einem ersten Schritt sollen die Wasserstoff-Flugzeuge Platz für 10 bis 20 Passagiere bieten, wie es vergangenes Jahr bereits geheißen hat.